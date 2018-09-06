Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях за кибератаки

06.09.2018 19:02 Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект "О киберзащите и реагировании", обязывающий президента вводить санкции за кибератаки. Об этом сообщается на сайте комитета палаты по иностранным делам.



Инициаторы законопроекта - 13 конгрессменов (семеро демократов и шестеро республиканцев). Законопроект обязывает президента США определять в качестве "критических акторов киберугроз" иностранных граждан, организации и страны целиком, если они "представляют значимую угрозу для нацбезопасности, международной политики, экономического здоровья и финансовой стабильности США".



Против "критических акторов" президент обязан ввести санкции из числа перечисленных в документе, среди них - отмена оказания Штатами гуманитарной помощи стране, запрет на экспорт товаров и услуг, запрет американцам инвестировать в "актора", прекращение выдачи американских виз, запрет въезда в США, отказ в кредитовании американскими государственными банками, голосование Штатов против кредитования фигурантов санкционного списка в международных финансовых институциях, запрет военно-технического сотрудничества.



В каждом конкретном случае президент может временно, на срок не более года, отказаться от введения санкций. Совсем отказаться вводить ограничения глава государства может, если представит в соответствующие комитеты Конгресса письменные заверения, что отказ от санкций важен для национальных или экономических интересов США либо же продиктован "важной гуманитарной целью".



Наконец, в документе содержится призыв к президенту координировать санкции с союзниками и партнерами США "для обеспечения максимальной эффективности". Госсекретарю предписывается возглавить международную инициативу по противодействию спонсируемым государствами кибератакам и оказывать поддержку в реагировании на такие инциденты американским союзникам и партнерам.



Председатель международного комитета Палаты представителей республиканец Эд Ройс отмечает, что только за 2016 года кибератаки нанесли ущерб Штатам на сумму от 57 до 106 миллионов долларов. В качестве примеров атак, которые нанесли ущерб стране, упоминаются прошлогодняя эпидемия компьютерного вируса WannaCry (Штаты обвиняют в его разработке Пхеньян) и российские кибератаки во время президентских выборов 2016 года - их Ройс называет "нападением на саму демократию".



Принятие закона "даст понять таким странам, как Иран, Северная Корея и Россия, что США готовы жестко ответить на кибератаки", - заявил Ройс.















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