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Патрульный инспектор выращивал коноплю у себя во дворе


06.09.2018   20:17
Генеральная инспекция Министерства внутренних дел задержала патрульного инспектора по обвинению в посеве-разведении в большом количестве растения, содержащего наркотическое вещество.

В информации МВД сказано, что во дворе жилого дома патрульного инспектора было изъято как вещественное доказательство 14 корней растений, содержащих наркотическое вещество коноплю, из подсобного помещения – один, а из мансарды дома большое количество подготовленной для сушки конопли.

"Сотрудники Генеральной инспекции Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали линейного патрульного инспектора главного управления Департамента патрульной полиции Гурии Г.Т. 1990 года рождения по обвинению в культивации в большом количестве растения, содержащего наркотическое вещество. Совершенное преступление предусматривает тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет.

Правоохранители в селе Чхакаура Чохатаурского муниципалитета изъяли как вещественное доказательство во дворе жилого дома задержанного 14 корней растения, содержащего наркотическое вещество коноплю, из подсобного помещения один корень, а из мансарды дома подготовленную для сушки коноплю в большом количестве.

Ведется следствие по факту посева-разведения в большом количестве растения, содержащего наркотическое вещество, по подпункту "а" части 2 статьи 265 УК Грузии"- сказано в заявлении МВД.









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