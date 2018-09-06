Аппатурай: Грузинский народ должен быть уверен, что НАТО рядом с Грузией

06.09.2018 21:07 Грузинский народ должен быть уверен, что НАТО поддерживает Грузию, стоит рядом с ней, продолжит поддерживать и сделает все, чтобы Грузия приблизилась к альянсу, — об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в эксклюзивному интервью Первому каналу.



«Мы помогаем Грузии удовлетворить стандарты вступления в НАТО. У Грузии есть все механизмы для подготовки к будущему членству. Это то, что мы можем контролировать. То, что мы не можем контролировать – это политический настрой», — заявил Джеймс Аппатурай.



По его словам, сегодня в альянсе нет консенсуса о вступлении Грузии в НАТО, однако очень важно, что двери НАТО открыты для новых членов.



«Мы приняли Монтенегро, работаем над Македонией, у которой скоро будет новое имя, что позволит им во вступлении в НАТО и я надеюсь, и в Евросоюз. Несмотря на неоднозначное отношение среди населения стран-членов НАТО по расширению организаций, несмотря на активные действия России воспрепятствовать, создать проблемы, создать негативный настрой в тех странах, которые стремятся к НАТО, мы сохраняем политику открытых дверей и ходим продвигаться в этом направлении. Я понимаю, что может быть разочарование, так как прошло много времени, однако Грузинский народ должен быть уверен, что НАТО поддерживает Грузию, стоит рядом с ней, продолжит поддерживать и сделает все, чтобы Грузия приблизилась к альянсу», — отметил Джеймс Аппатурай.















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