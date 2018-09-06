|
|
Береговая охрана Украины и Турции договорились вместе патрулировать Черное море
06.09.2018 21:13
Украинское МВД и Береговая охрана Турции договорились совместно патрулировать Черное море. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
«С командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром проводим серьезные консультации и работу относительно совместных действий с нашими пограничниками — механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией», — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
По его словам, это позволит усилить присутствие Украины в Черном море.
Аваков также добавил, что обсудил с Кендиром «механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений тех или иных ситуаций».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна