Западные страны анонсировали самую массовую высылку российских шпионов

06.09.2018 21:19 США, Канада, Великобритания, Франция и Германия анонсировали новую высылку российских шпионов - самую массовую по сравнению с проводившимися когда-либо ранее. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров пяти государств, которое опубликовано на сайте британского кабинета министров.



Такая мера, поясняется в заявлении, призвана затруднить деятельность ГРУ. "Вчерашнее заявление (британских правоохранителей о покушении в английском городе Солсбери на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. - Ред.) усилило наше стремление продолжать совместную борьбу против враждебных действий иностранных разведок на наших территориях, поддерживать запрет химического оружия, оберегать наших граждан от любых злоумышленных акций извне, угрожающих нам и нашим народам".



Лидеры пяти стран выразили полное доверие результатам следствия по делу об покушении на Скрипаля. В частности, они поддержали выводы о том, что отравителями были агенты ГРУ, а покушение "почти наверняка" согласовало высшее российское руководство (точно такую же оговорку - "почти наверняка" - сделала накануне в своем выступлении в Палате общин британский премьер Тереза Мэй).



В заявлении также поддерживается недавний вывод Организации по запрещению химического оружия о том, что жители английского города Эймсбери Чарли Роули и Дон Стёрджесс в конце июня отравились именно "Новичком", так же как в марте Скрипаль и его дочь Юлия.



Также западные лидеры в очередной раз потребовали от Москвы предоставить ОЗХО полную информацию о программе разработки "Новичка".



Кроме того, лидеры государств призвали всех свидетелей, имеющих сведения об отравлениях в Солсбери и Эймсбери, сообщить эти данные британским властям.



Накануне полиция и прокуратура Британии объявили о результатах расследования отравлений. Как выяснилось, покушение на Скрипаля совершили двое россиян, имевших паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Хотя паспорта были подлинными, правоохранители подозревают, что их выдали на вымышленные имена.



Была подробно описана картина перемещений Петрова и Боширова в те два дня, которые они провели в Британии. Также правоохранители объяснили, каким образом флакон с "Новичком" попал три с лишним месяца спустя к Роули и Стёрджесс.



"Я подозреваю, что они (российские власти. - Ред.) хотели преподать урок тем эмигрантам, которые имели отношение к государственным делам", - прокомментировала премьер-министр Мэй результаты расследования.



Также она заявила: "Химическая атака на нашей территории - лишь один из эпизодов политики России, которая все время стремится подорвать безопасность - нашу и наших союзников по всему миру. Россия разжигала конфликт в Донбассе, незаконно аннексировала Крым, многократно нарушала воздушное пространство европейских стран и развернула системную кампанию кибершпионажа и вмешательства в выборы. Она стояла за попыткой вооруженного переворота в Черногории. И российская ракета, запущенная с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, сбила Boeing "Малайзийских авиалиний".



Сразу же после публикации результатов расследования Британия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН. Оно назначено на четверг.



Между тем Москва свою причастность к отравлению Скрипалей неизменно отвергает. Она также оспаривает вывод о том, что покушение было совершено с применением "Новичка".















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