Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полковник Александр Кикнадзе назначен главой Восточного командования сухопутных войск


07.09.2018   16:21
Полковник Александр Кикнадзе назначен главой Восточного командования сухопутных войск. На мероприятии присутствовал министр обороны Грузии Леван Изория. Торжественное мероприятие прошло на плацу четвертой механизированной бригады Вазиани.

Министр обороны Леван Изория обратился с речью к личному составу и обратил внимание на профессионализм военнослужащих Грузии.

Глава ведомства откликнулся на оценку грузинских военных, сделанную спецпредставителем генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, где он заявил, что сегодня вооруженные силы Грузии более опытные, хорошо тренированные и оснащены, чем 10 лет назад.

Леван Изория поблагодарил за службу бывшего главу Восточного командования сухопутных войск, бригадного генерала Шавлего Табатадзе и поздравил полковника Александра Кикнадзе с назначением на должность.

Полковник Александр Кикнадзе служит в ВС Грузии с 1991 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузии возможно построят завод по производству железнодорожного транспорта «Stadler»
В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ
Бизнес сектору во Франции представили проекты порта Анаклиа и экономической зоны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Пашинян: Все убийцы должны быть призваны к ответственности
Совет Европы: Армения добилась прогресса в борьбе с отмыванием денег
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна