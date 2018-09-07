Полковник Александр Кикнадзе назначен главой Восточного командования сухопутных войск

07.09.2018 16:21 Полковник Александр Кикнадзе назначен главой Восточного командования сухопутных войск. На мероприятии присутствовал министр обороны Грузии Леван Изория. Торжественное мероприятие прошло на плацу четвертой механизированной бригады Вазиани.



Министр обороны Леван Изория обратился с речью к личному составу и обратил внимание на профессионализм военнослужащих Грузии.



Глава ведомства откликнулся на оценку грузинских военных, сделанную спецпредставителем генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, где он заявил, что сегодня вооруженные силы Грузии более опытные, хорошо тренированные и оснащены, чем 10 лет назад.



Леван Изория поблагодарил за службу бывшего главу Восточного командования сухопутных войск, бригадного генерала Шавлего Табатадзе и поздравил полковника Александра Кикнадзе с назначением на должность.



Полковник Александр Кикнадзе служит в ВС Грузии с 1991 года.















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