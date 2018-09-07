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Грузинский военнослужащий погиб в ДПТ на стрельбище Вазиани


07.09.2018   20:12
Один грузинский военный погиб, еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на территории стрельбища Вазиани в 25 километрах от Тбилиси. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

Погибший — рядовой первого класса Важа Шатиришвили. Он служил в 3-й легкой пехотной бригаде 12-го балтальона.

Военные находились на стрельбище на учениях. Автомобиль, на котором солдаты покидали территорию после окончания учений, «перевернулся на грунтовой дороге».

«В результате, различные травмы получили водитель, рядовой Георгий Даганашвили, командующий автомобилем, рядовой Важа Шатиришвили и пулеметчик Георгий Вардзелашвили», — сообщили в Минобороны Грузии.

Как отмечается, все трое пострадавших незамедлительно были направлены в тбилисскую Университетскую клинику Ингороква. Важа Шатиришвили скончался по дороге в больницу.

Жизням еще двоих пострадавших военнослужащих опасность не угрожает, добавили в ведомстве.

Департамент военной полиции расследует произошедшее по второй части 400-й статьи УК Грузии – «нарушение правил управления или эксплуатации боевых машин, повлекшее причинение смерти человека». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.






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