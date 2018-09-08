В Гори по обвинению в насилии и угрозе задержано одно лицо

08.09.2018 11:58 В Гори по обвинению в насилии и угрозе Министерством ВД задержан один человек. Как сообщают в ведомстве, сотрудники Горийского районного управления Департамента полиции Шида (Внутреннего) Картли задержали в Гори по обвинению в насилии и угрозе И.Г. 1982 года рождения. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 1 года до 3 лет.



Следствие установило, что обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, нанес словесное и физическое оскорбление и угрожал проживающему в его жилом доме лицу – Р.Е. 1940 года рождения. Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В связи с произошедшим назначена экспертиза.



Следствие ведется по 1-й части статьи 126 и статье 151 УК Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

