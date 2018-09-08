Граждане Бангладеш и Грузии задержаны за попытку незаконного перехода границы

08.09.2018 13:19 Пограничной полицией Грузии задержаны четверо граждан Бангладеш и один гражданин Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии. За преступление, содеянное группой лиц, им грозит от 4 до 5 лет лишения свободы.



Следствием установлено, что обвиняемый пытались в обход КПП пересечь границу Грузии и перейти в Турцию.



Следствие по делу продолжается.















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