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СЧС предупреждает отдыхающих в Грузии о шторме на черноморском побережье
08.09.2018 13:58
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предостерегает отдыхающих о шторме на черноморском побережье.
По информации службы, сегодня, 8 сентября, на черноморском побережье ожидается 3-х бальный шторм. Высота волн периодически будет достигать 3-х метров.
На море объявлено штормовое предупреждение. Купание в Черном море запрещено. На всех спасательных вышках черноморского побережья подняты красные флажки.
Купание в Черном море будет разрешено в случае поднятия на вышках белых флажков.
«Обратите внимание на запрещающие знаки. Просим, соблюдать рекомендации спасателей. Запрет на купание в море действует до 10:00 9 сентября», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
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