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По обвинению в ограблении дома Шакиры и Пике задержали грузинского «вора в законе»


10.09.2018   13:35
В Барселоне по обвинению в ограблении дома колумбийской певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике задержали грузинского т.н. вора в законе, Гочу Маисурадзе, того же Гогиту.

Испанская полиция предъявила ему обвинение в руководстве криминальной группировкой, и за участие в ограблении дорогостоящих домов, в том числе дома Шакиры и Жерара Пике.

Дом Шакиры и Пике ограбили 6 июня.

По сообщению местных СМИ, "Гогита" руководил разными криминальными группами, занимающимися ограблением домов.

Издание Estrella Digital пишет, что Гоча Маисурадзе получал 50% награбленного, а непослушных криминалов "Гогита" наказывал похищениями, пытками, и избиением.







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