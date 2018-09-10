Многонациональные военные учения «Agile Spirit 2018» завершились

10.09.2018 18:49 В Сенаки, на базе II пехотной бригады, состоялась церемония закрытия международных командно-штабных тренировок "Agile Spirit 2018".



В многонациональных военных учениях принимали участие 10 стран-членов и партнеров НАТО.



На закрытии командно-штабных учений присутствовали начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая, военные атташе, и представители местной власти.



Церемониал закрытия учений начался с исполнения государственного гимна Грузии, после чего минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в боевых действиях и во время выполнения служебных обязанностей.



В рамках мероприятия состоялся церемониал награждения военнослужащих, участвующих в многонациональных военных учениях. За вклад, внесенный в тренировки, генерал-майор Владимир Чачибая наградил ведомственной медалью "Генерал Квинитадзе" 13 военнослужащих, участвующих в "Agile Spirit 2018". Командир учений, генерал Георгий Матиашвили за вклад в планировку и исполнение учения вручил двум военнослужащим штатное оружие, а пяти военнослужащим передал ведомственные медали "Генерал Мазниашвили".



Командно-штабное учение было осуществлено по поддержке компьютерных симуляционных систем (JCATS/MTWS), без привлечения сил. Учения поддерживали: Совместный центр оценки НАТО-Грузии (JTEC), Западное командование сухопутных войск, силы специальных операций, Командование авиации и воздушной обороны, и береговая охрана Министерства внутренних дел.



Учения осуществлялись под руководством вооруженных сил Грузии и Европейского командования корпуса морских пехотинцев США. Международные командно-штабные учения "Agile Spirit 2018" состоялись в Грузии восьмой раз.















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