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Сегодня пройдет заседание Совета национальной безопасности Грузии


11.09.2018   11:41
По созыву президента Грузии, 11 сентября пройдет заседание Совета национальной безопасности Грузии.

Заседание в резиденции президента начнется в 15:30. По информации Совбеза, повесткой дня заседания предполагается определение количества Вооруженных сил Грузии на 2019 год и рассмотрение прогресса реформ, проводимых в оборонной сфере страны.

На заседании Совбеза докладчиками будут: министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая.

Для участия в заседании приглашены все постоянные члены Совбеза.






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