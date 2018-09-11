Сегодня пройдет заседание Совета национальной безопасности Грузии

11.09.2018 11:41 По созыву президента Грузии, 11 сентября пройдет заседание Совета национальной безопасности Грузии.



Заседание в резиденции президента начнется в 15:30. По информации Совбеза, повесткой дня заседания предполагается определение количества Вооруженных сил Грузии на 2019 год и рассмотрение прогресса реформ, проводимых в оборонной сфере страны.



На заседании Совбеза докладчиками будут: министр обороны Грузии Леван Изория и начальник Генштаба ВС Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая.



Для участия в заседании приглашены все постоянные члены Совбеза.















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