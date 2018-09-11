Наши враги должны быть готовы к тому, что Грузия станет членом НАТО - Изория

11.09.2018 14:47 По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, враги Грузии должны быть готовы к тому, что страна станет членом НАТО. Об этом глава грузинского оборонного ведомства заявил, выступая с речью на международной конференции «Мир вверх ногами -2018».



Как отметил министр, Грузия не свернет со своего пути интеграции в НАТО, в том числе с точки зрения участия в международных миссиях.



«Мы начали подготовку территориальной обороны. Это оборонная программа Грузии для того, чтобы мы защищали себя от врагов. Наши враги должны быть готовы к тому, что Грузия станет членом НАТО. Мы начали проводить реформы, осуществлять новые национальные программы. Мы, возможно, сделали больше, чем некоторые страны-члены НАТО. Мы сократили расходы персонала и на оставшиеся средства приобрели оснащение. Мы постоянно чувствуем поддержку Америки, уже получили серьезнейшую систему Javelin, сейчас должны получить воздушную систему. Мы готовы продолжать путь к НАТО, как на международном уровне, так и дома», - заявил Леван Изория.















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