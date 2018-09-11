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Численность ВС Грузии в 2019 году не изменится


11.09.2018   19:12
Численность вооруженных сил Грузии в 2019 году не изменится и составит 37 тысяч. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе президента Грузии.

Решение о численности ВС Грузии было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности. Совет рассматривает данный вопрос ежегодно. В соответствии с регламентом, решение Совета парламент Грузии должен утвердить до 31 декабря.

Военная служба в Вооруженных силах Грузии делится на срочную и контрактную. Контрактная служба – добровольная, а на срочную службу происходит призыв два раза в год.

«Решение в связи с этим принято. Численность Вооруженных сил остается неизменной. Мы также рассмотрели текущую реформу ВС, в том числе, в плане образования, в направлении развития системы резерва», — заявил секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили журналистам.

Раквиашвили полагает, что Совбез собрался в последний раз. Согласно обновленной Конституции Грузии, эта структура будет упразднена. Ее заменит Совет национальной обороны при президенте, который будут созывать лишь при военном положении.






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