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Изория: Цель нашей стратегической готовности - развитие территориальных оборонительных средств


11.09.2018   20:00
Выступая на международной конференции, организованной Институтом Джона Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), министр обороны Грузии Леван Изория заострил внимание на усиление военного направления в контексте глобальной безопасности.

"Что касается усиления Запада, в конкретном мире краеугольным камнем защиты общих ценностей должна быть военная мощь. На мой взгляд, стратегическое сохранение путем обновления, прежде всего, означает обновление политики обороны НАТО, стран-членов и партнеров НАТО. В этом процессе важнейшим является лидерство США, усиление военного сотрудничества и оборонных средств между странами членами и партнерами"- заявил Леван Изория.

По его же словам, европейская стратегическая автономия в сфере обороны означает больше ответственности со стороны европейских стран для сохранения и усиления НАТО, как краеугольного камня безопасности Европы.

Леван Изория заострил внимание на значение стратегической готовности в этом процессе.

"В контексте глобальной безопасности, в конкурентном мире адекватным ответом политики власти Грузии является сохранение и усиление интеграции с Западом. Это процесс нашей национальной самореализации, положение не стратегического терпения, а стратегической готовности. В военной сфере цель нашей стратегической готовности, развитие территориальных оборонных средств, усиление совместимости со стандартами НАТО, чтобы каждый день мы были готовы для вступления в НАТО"- заявил министр обороны.






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