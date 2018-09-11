|
|
Изория: Цель нашей стратегической готовности - развитие территориальных оборонительных средств
11.09.2018 20:00
Выступая на международной конференции, организованной Институтом Джона Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), министр обороны Грузии Леван Изория заострил внимание на усиление военного направления в контексте глобальной безопасности.
"Что касается усиления Запада, в конкретном мире краеугольным камнем защиты общих ценностей должна быть военная мощь. На мой взгляд, стратегическое сохранение путем обновления, прежде всего, означает обновление политики обороны НАТО, стран-членов и партнеров НАТО. В этом процессе важнейшим является лидерство США, усиление военного сотрудничества и оборонных средств между странами членами и партнерами"- заявил Леван Изория.
По его же словам, европейская стратегическая автономия в сфере обороны означает больше ответственности со стороны европейских стран для сохранения и усиления НАТО, как краеугольного камня безопасности Европы.
Леван Изория заострил внимание на значение стратегической готовности в этом процессе.
"В контексте глобальной безопасности, в конкурентном мире адекватным ответом политики власти Грузии является сохранение и усиление интеграции с Западом. Это процесс нашей национальной самореализации, положение не стратегического терпения, а стратегической готовности. В военной сфере цель нашей стратегической готовности, развитие территориальных оборонных средств, усиление совместимости со стандартами НАТО, чтобы каждый день мы были готовы для вступления в НАТО"- заявил министр обороны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна