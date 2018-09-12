Грузию посетит министр обороны Израиля Авигдор Либерман

12.09.2018 14:31 Впервые в Грузию приедет министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По информации Министерства обороны, иностранного коллегу примет министр обороны Грузии Леван Изория.



После официальной церемонии встречи министры обороны Израиля и Грузии обсудят углубление двухстороннего сотрудничества и будущие перспективы. После завершения встречи Леван Изория и Авигдор Либерман подпишут совместную декларацию.



Министр обороны Израиля после встречи в Министерстве обороны, возложит венок к мемориалу погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии на Площади героев.



В рамках визита Авигдор Либерман встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

















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