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Грузию посетит министр обороны Израиля Авигдор Либерман
12.09.2018 14:31
Впервые в Грузию приедет министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По информации Министерства обороны, иностранного коллегу примет министр обороны Грузии Леван Изория.
После официальной церемонии встречи министры обороны Израиля и Грузии обсудят углубление двухстороннего сотрудничества и будущие перспективы. После завершения встречи Леван Изория и Авигдор Либерман подпишут совместную декларацию.
Министр обороны Израиля после встречи в Министерстве обороны, возложит венок к мемориалу погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии на Площади героев.
В рамках визита Авигдор Либерман встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
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