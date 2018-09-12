Суд вынес обвинительный приговор обвиняемым по делу об оказании услуг террористам

12.09.2018 22:29 Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении З.Г. и Б.Ч., обвиняемым по делу об оказании услуг террористам и террористической организации, предоставлении убежища террористам и обеспечению ресурсами по заведомому замыслу.



По информации суда, дело касается террористического акта, произошедшего 21 ноября 2017 года на улице монаха Габриэла в Тбилиси, когда члены террористической операции взорвали ручные гранаты и открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям.



Согласно материалам дела, обвиняемые в незаконном въезде в Грузию помогли члену террористической организации А.Ч. Также обвиняемые оказывали различные услуги, в частности, снабжали продуктами питания, помогали мобильными телефонами и различными бытовыми предметами.



«…На основании обвинительного приговора, З.Г. определено лишение свободы сроком на 13 лет. На основании признательных показаний Б. Ч. суд утвердил достигнутое между сторонами процессуальное соглашение, на основании которого, Б.Ч. был признан виновным и в качестве наказание ему определено лишение свободы сроком 8 лет, из них 3 обвиняемый отбудет в пенитенциарном заведении, а 5 лет засчитаны условно, с 6-летним испытательным сроком», - говорится в заявлении суда.















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