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СГБ задержало 5, и привлекло к ответственности 13 человек по факту мошенничества


13.09.2018   14:15
В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали 5 граждан по факту мошенничества в большом количестве.

По информации ведомства, следствие установило, что эти лица с помощью т.н. лжесвидетелей мошеннически овладели земельными участками общей площадью 20 000 кв. м. в Сагареджойском районе, чем государству был причинен вред в размере 78 000 лари.

"По тому же делу сотрудники Антикоррупционного агентства привлекли к уголовной ответственности 13 граждан по факту помощи в мошенничестве. Они оказали помощь обвиняемым в мошенничестве, и нотариально подтвердили, будто бы обвиняемые действительно владели этими земельными участками.

Ведется следствие по факту мошенничества, и помощи в мошенничестве, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности"- сказано в заявлении СГБ.







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