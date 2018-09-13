СГБ задержало 5, и привлекло к ответственности 13 человек по факту мошенничества

13.09.2018 14:15 В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали 5 граждан по факту мошенничества в большом количестве.



По информации ведомства, следствие установило, что эти лица с помощью т.н. лжесвидетелей мошеннически овладели земельными участками общей площадью 20 000 кв. м. в Сагареджойском районе, чем государству был причинен вред в размере 78 000 лари.



"По тому же делу сотрудники Антикоррупционного агентства привлекли к уголовной ответственности 13 граждан по факту помощи в мошенничестве. Они оказали помощь обвиняемым в мошенничестве, и нотариально подтвердили, будто бы обвиняемые действительно владели этими земельными участками.



Ведется следствие по факту мошенничества, и помощи в мошенничестве, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности"- сказано в заявлении СГБ.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

