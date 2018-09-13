Суд признал виновными еще двоих обвиняемых в содействии терроризму

13.09.2018 16:50 Тбилисский городской суд признал виновными и присудил тюремное заключение Зурабу Горнакашвили и Бадуру Чопанашвили, которые были задержаны во время спецоперации в Панкисском ущелье по обвинению в оказании услуг и обеспечении ресурсами, по предварительному осознанию, террористов и террористической организации.



По решению Городского суда от 12 сентября, Горнакашвили осужден на 13 лет лишения свобода, а с Бадуром Чопанашвили, на основании его показаний с признанием, была оформлена процессуальная сделка, и срок его наказания был определен в размере 8 лет заключения, из которых осужденный проведет в пенитенциарном учреждении только 3 года, а остальные 5 лет ему заменены условным сроком на 6 лет.



По информации суда, осужденные помогли члену террористической организации Ахмеду Чатаеву в незаконном проникновении в Грузию и предоставляли ему различные услуги. В частности, «снабжали продуктами питания, помогали в приобретении мобильных телефонов и различных бытовых предметов». Ахмед Чатаев взорвал себя во время спецоперации на улице монаха Габриэля Салоса в Тбилиси в ноябре прошлого года.



Тбилисский городской суд 27 июля присудил тюремное заключение еще шести лицам, задержанным по делу о терроризме, один из которых — Руслан Шавадзе скрывался от правосудия. Служба государственной безопасности задержала его 10 августа.



Civil Georgia











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