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Министерство обороны построит в Кутаиси военный госпиталь


13.09.2018   17:56
По инициативе министра обороны Грузии Левана Изория, в Кутаиси планируется построить медицинский центр военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили. Об этом сегодня сообщает министерство обороны.
Ведомство отмечает, что открытие медицинского центра сбережет ресурсы и сократит время на транспортировку пациентов из Западной Грузии в Тбилиси.

Получить квалифицированное амбулаторное и госпитальное (терапевтического профиля) медицинское обслуживание смогут получить военнослужащие, трудоустроенные в системе Минобороны Грузии, гражданские лица, а также лица, имеющие государственное, специальное звание, кадеты.

Услугами нового медицинского центра смогут также пользоваться не работающие на данный момент в Минобороны, но получающие компенсацию/пенсию военные или служащие со специальным званием, а также их семьи (супруга, дети, мать, отец).

Амбулаторное обслуживание в центре Минобороны смогут получить и гражданские пациенты.

В медицинском центре запланировано открытие следующих направлений: амбулаторно-диагностическое отделение, приемная и терапевтические отделения. Здесь военнослужащие также смогут пройти военную врачебную комиссию.

На данный момент идут ремонтные работы, которые завершаться в ближайшее время и медицинский центр будет оснащен новейшей, высокотехнологической аппаратурой.






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