Министерство обороны построит в Кутаиси военный госпиталь

13.09.2018 17:56 По инициативе министра обороны Грузии Левана Изория, в Кутаиси планируется построить медицинский центр военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили. Об этом сегодня сообщает министерство обороны.

Ведомство отмечает, что открытие медицинского центра сбережет ресурсы и сократит время на транспортировку пациентов из Западной Грузии в Тбилиси.



Получить квалифицированное амбулаторное и госпитальное (терапевтического профиля) медицинское обслуживание смогут получить военнослужащие, трудоустроенные в системе Минобороны Грузии, гражданские лица, а также лица, имеющие государственное, специальное звание, кадеты.



Услугами нового медицинского центра смогут также пользоваться не работающие на данный момент в Минобороны, но получающие компенсацию/пенсию военные или служащие со специальным званием, а также их семьи (супруга, дети, мать, отец).



Амбулаторное обслуживание в центре Минобороны смогут получить и гражданские пациенты.



В медицинском центре запланировано открытие следующих направлений: амбулаторно-диагностическое отделение, приемная и терапевтические отделения. Здесь военнослужащие также смогут пройти военную врачебную комиссию.



На данный момент идут ремонтные работы, которые завершаться в ближайшее время и медицинский центр будет оснащен новейшей, высокотехнологической аппаратурой.















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