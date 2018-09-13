|
|
Министерство обороны построит в Кутаиси военный госпиталь
13.09.2018 17:56
По инициативе министра обороны Грузии Левана Изория, в Кутаиси планируется построить медицинский центр военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили. Об этом сегодня сообщает министерство обороны.
Ведомство отмечает, что открытие медицинского центра сбережет ресурсы и сократит время на транспортировку пациентов из Западной Грузии в Тбилиси.
Получить квалифицированное амбулаторное и госпитальное (терапевтического профиля) медицинское обслуживание смогут получить военнослужащие, трудоустроенные в системе Минобороны Грузии, гражданские лица, а также лица, имеющие государственное, специальное звание, кадеты.
Услугами нового медицинского центра смогут также пользоваться не работающие на данный момент в Минобороны, но получающие компенсацию/пенсию военные или служащие со специальным званием, а также их семьи (супруга, дети, мать, отец).
Амбулаторное обслуживание в центре Минобороны смогут получить и гражданские пациенты.
В медицинском центре запланировано открытие следующих направлений: амбулаторно-диагностическое отделение, приемная и терапевтические отделения. Здесь военнослужащие также смогут пройти военную врачебную комиссию.
На данный момент идут ремонтные работы, которые завершаться в ближайшее время и медицинский центр будет оснащен новейшей, высокотехнологической аппаратурой.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна