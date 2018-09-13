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В порт Поти вошел турецкий военный корабль


13.09.2018   18:16
Турецкий корабль TCG Bayraktar (L-402) вошел в порт Поти, — сообщает сегодня Общественное телевидение Грузии.

Военные учения на корабле будут проходить студенты первого курса военно-морского училища Национального университета обороны. На корабле находятся около 500 человек.

Цель визита – закрепление на практике теоретических знаний, полученных в течение академического года.

«Грузия и Турция являются соседями и странами-друзьями. Визит осуществляется именно в рамках этих отношений. Это – корабль военного училища, на котором находятся около 350 студентов. Мы являемся стратегическими партнерами, отношения которых развиваются с каждым днем», — заявил журналистам генеральный консул Турции в Батуми Макбуле Кочак.

Корабль TCG Bayraktar-ი (L-402) покинет порт Поти 17 сентября.






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