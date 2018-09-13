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Интерпол объявил в розыск лиц привлеченных к уголовной ответственности по делу Арчила Татунашвили


13.09.2018   22:46
13 сентября 2018 года Генеральный секретариат Интерпола, на основании предоставленных материалов грузинской стороной 6 июля, принял решение объявить в международный розыск под «красным циркуляром», разыскиваемых грузинскими правоохранительными органами, Давида Гурциева и Алика Табоева. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

Данные лица привлечены к уголовной ответственности за незаконное ограничение свободы при отягчающих обстоятельствах граждан Грузии — Арчила Татунашвили, Иосеба Павлиашвили и Левана Куташвили и пытках при отягчающих обстоятельствах Арчила Татунашвили.

«В случае идентификации Интерполом указанных лиц в каком-либо государстве, грузинской стороной будут проведены все необходимые мероприятия с целью их задержания, экстрадиции в Грузию и для представления данных лиц перед грузинским правосудием», — пояснили в МВД.






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