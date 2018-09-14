Из Нидерландов выслали двух российских шпионов

14.09.2018 12:27 Два российских разведчика были задержаны в Нидерландах и высланы в РФ. Об этом сособщили голландские и швейцарские СМИ. Точная дата задержания шпионов неизвестна, но разоблачили их еще в начале текущего года.



Агенты намеревались заполучить данные лаборатории в швейцарском Шпице, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравления Скрипалей в Солсбери. Раньше эта лаборатория не один раз становилась объектом атаки хакеров.



Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Сообщается также, что задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.















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