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Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают меморандум в военной сфере


14.09.2018   13:39
Азербайджан, Турция и Грузия обсуждают новое соглашение в военной сфере.

На сегодняшнем заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении Меморандума о взаимопонимании в оборонной сфере между тремя странами.

Усиление военных связей между этими странами очень важно, - сказал председатель комитета Самед Сеидов.

«Это весьма важно для каждого из регионов, и в то же время является посланием мировому сообществу», - подчеркнул председатель комитета.

Сеидов отметил, что связи между этими странами на высоком уровне развиваются не только в экономической, культурной и гуманитарной сферах, но и в военной сфере. «Обладая сильной армией, Азербайджан имеет поддержку со стороны Турции и Грузии. Это крайне важно и значимо для нашей страны», - отметил председатель комитета.

Меморандум о взаимопонимании в военной сфере между Азербайджаном, Турцией и Грузией был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.






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