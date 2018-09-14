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В знак протеста семья солдата, погибшего на полигоне Орфоло, вернет Министерству обороны 7 000 лари


14.09.2018   17:57
Семья солдата, погибшего на полигоне Орфоло, в знак протеста вернет Министерству обороны 7 000 лари, которые ведомство Левана Изория передало отцу покойного военного для похорон.

После репортажа в "Субботнем курьере" в дело включились независимые эксперты и юристы.

Семья начинает процесс эксгумации 31-летнего военного. Адвокат, прочитавший материалы дела говорит, что показания свидетелей и заключение экспертизы не совпадают друг с другом.

"Господин министр попрекнул даже этими 7 000 лари, поэтому я решила не брать их, и вернуть обороне пенсию по 200 лари, которую государство назначило детям. Мне не нужны от министра такие деньги, которыми попрекают. К тому же, пусть смоет с моего супруга это пятно, почему, по какой причине он написал ему такое количество алкоголя"- заявила супруга покойного солдата Мирзы Чичуа, Мариам Ахвледиани.

Отец Мирзы Чичуа требует установить точную причину смерти солдата. По словам Гии Чичуа, если этот вопрос не будет решен на текущей неделе, с будущей недели он обратится к крайней форме протеста, и объявит голодовку.

"С той недели я начинаю сидеть перед третьей бригадой, туда придут солдаты, и мы продолжим там, создадим единый блок, чтобы все мы начали голодовку. Не дадим открыть избирательные участки, приближаются выборы, и мы, всем селом, не дадим открыть их"- заявил Гия Чичуа.

О подозрительных причинах смерти солдата говорит адвокат Леди Туквадзе. По ее словам, самым подозрительным обстоятельством после ознакомления с заключением экспертизы было то, что эксперт не описал, какого размера повреждения были у солдата.

Семья капрала Мирзы Чичуа обвиняет Минобороны в фальсификации заключения экспертизы.

Отец погибшего утверждает, что министерство фальсифицировало заключение экспертизы погибшего солдата для того, чтобы не платить компенсацию семье участника августовской войны.

В Министерстве обороны ответили на обвинения семьи. Ведомство заявило, что в данном случае действительно не следовало выдавать компенсацию, поскольку причиной смерти Чичуа назвали сердечный приступ, происшедший из-за того, что тот выпил медицинский спирт. Несмотря на это, по сообщению Минобороны, министр Изория личным индивидуальным актом оказал финансовую помощь супруге покойного.







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