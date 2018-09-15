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СГБ Грузии раскрыла махинации со сдачей теоретического экзамена на права
15.09.2018 14:04
Сотрудники генинспекции Службы государственной безопасности Грузии задержали троих человек, которые удаленно помогали желающим сдать теоретический экзамен для получения прав на вождение. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СГБ.
Перед тем, как экзаменуемые заходили в сервис Агентства обслуживания МВД Грузии, где сдаются тесты, на них закрепляли микрокамеру и микронаушник. С помощью этой техники обвиняемые могли увидеть экзаменационные билеты и продиктовать правильные ответы сдающим.
Прием видео и отправку звуковых сигналов они осуществляли с помощью портативного компьютера. В это время сами обвиняемые находились в окрестностях экзаменационного центра.
За помощь в сдаче экзаменов обвиняемые получали от граждан различные денежные суммы. В качестве вещественного доказательства сотрудники СГБ изъяли у обвиняемых наличные – 800 долларов и 1 тысячу 976 лари (760 долларов).
Действия задержанных являются киберпреступлением. В отношении обвиняемых следствие продолжается по пункту «а» второй части 284 статьи УК Грузии — «самовольное проникновение в компьютерную систему, совершенное группой лиц». В случае, если суд признает задержанных виновными, каждому из них грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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