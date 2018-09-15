Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Немецкие военные столкнулись с российской «гибридной войной» в Литве - Меркель


15.09.2018   21:38
Германия наращивает военные киберспособности, чтобы реагировать на российскую гибридную угрозу, нацеленную на немецкие войска, развернутые в Литве.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с немецкими военными, дислоцированным в Литве в составе батальона НАТО, сообщает The Local.

"Здесь вы столкнулись с ситуацией, которая представляет собой еще одну часть российской военной доктрины: идеей гибридной войны", - сказала Меркель.

Союзники НАТО обвиняют Россию в использовании методов "гибридной войны", в том числе подрывной деятельности, пропаганды и кибервойны, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.

"Гибридная война - это не то, к чему мы очень привыкли. Вы явно ощущаете это здесь очень определенным образом", - добавила Меркель.

"Не зря мы создали специальную кибер-единицу в немецких вооруженных силах, чтобы усилить возможности в этой области", - сказала она военным на базе в Рукле, к северо-западу от столицы Вильнюса.

В прошлом году Германия развернула более 500 военнослужащих в Литве в рамках миссии НАТО по усилению восточного фланга.

Вскоре после их прибытия немецкие военные подверглись необоснованным обвинениям в изнасилованиях со стороны пропагандистских российских СМИ, также сообщалось, что Москва также пытается взломать смартфоны военных НАТО.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость лицензии на выращивание и оборот конопли составит 25 000 лари
АБР поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия
Министерство финансов обнародовало проект Таможенного кодекса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян рассказал аккредитованным в Грузии послам о реформах и "бархатной" революции
Пашинян: Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются политическими трупами
Армения продолжает переговоры с Грузией, продлившей запрет на импорт зерновых по суше
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна