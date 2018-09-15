Немецкие военные столкнулись с российской «гибридной войной» в Литве - Меркель

15.09.2018 21:38 Германия наращивает военные киберспособности, чтобы реагировать на российскую гибридную угрозу, нацеленную на немецкие войска, развернутые в Литве.



Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с немецкими военными, дислоцированным в Литве в составе батальона НАТО, сообщает The Local.



"Здесь вы столкнулись с ситуацией, которая представляет собой еще одну часть российской военной доктрины: идеей гибридной войны", - сказала Меркель.



Союзники НАТО обвиняют Россию в использовании методов "гибридной войны", в том числе подрывной деятельности, пропаганды и кибервойны, чтобы подорвать Запад, не вызвав полного военного ответа НАТО.



"Гибридная война - это не то, к чему мы очень привыкли. Вы явно ощущаете это здесь очень определенным образом", - добавила Меркель.



"Не зря мы создали специальную кибер-единицу в немецких вооруженных силах, чтобы усилить возможности в этой области", - сказала она военным на базе в Рукле, к северо-западу от столицы Вильнюса.



В прошлом году Германия развернула более 500 военнослужащих в Литве в рамках миссии НАТО по усилению восточного фланга.



Вскоре после их прибытия немецкие военные подверглись необоснованным обвинениям в изнасилованиях со стороны пропагандистских российских СМИ, также сообщалось, что Москва также пытается взломать смартфоны военных НАТО.















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