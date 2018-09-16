Грузия является хорошим примером в реализации реформ по обеспечению безопасности границ - Андреа Томпсон

16.09.2018 13:10



Заместитель госсекретаря Томпсон, добро пожаловать в пограничную зону. В первую очередь, могли бы прокомментировать огромное количество новостей касаемо различных военных учений и передвижений войск, которые приходят в последние дни. Это и учения НАТО, крупномасштабные учения российской армии и особенно это касается новостей о нарастании конфликта вокруг Сирии?



Томпсон: В первую очередь, я хотела бы сказать, что мне приятно быть здесь, в Грузии. Я была здесь в прошлом году с вице-президентом Пенсом и я рада вернуться сюда. У нас были очень продуктивные встречи с грузинским руководством. Ещё раз подчеркну насколько важна Грузия для нас, как стратегический партнер. И доказательство тому, вы говорили о военных учениях и операциях, у нас прошли очень успешные военные учения в прошлом месяце «Достойный партнер». Мы увидели, как слаженно все работает, когда есть соответствующее оборудование, когда солдаты проходят подготовку вместе. Это еще один пример нашего сотрудничества.



Мы видели и агрессию с Севера. Россия снова проводит свои учения.



Это важно, еще раз повторю, для НАТО, для наших партнеров, для стратегических партнеров, чтобы мы продолжали работать вместе, проводить учения и совместные тренировки и для Грузии в частности – оценивать, что нужно стране для развития ее обороноспособности.



Но видите ли вы усиление военной активности?



Томпсон: Я бы не сказала, что это усиление.. Думаю, мы оба согласимся с тем, что за последние 10 лет общая картина международной безопасности значительно изменилась. Очень значительно. Я бы не сказала, что это случилось за последние месяц или два, но если посмотреть в общем, за последние 10 лет, ситуация сильно изменилась.



Как бы вы оценили отношения России и США на данный момент, учитывая с одной стороны встречу президента Трампа и президента Путина, и с другой – новые санкции и факт обозначения России, как угрозы в новом военном бюджете США?



Томпсон: Важно иметь диалог. У президента Трампа был диалог с президентом Путиным, наш советник по нацбезопасности Джон Болтон встречался со своим коллегой в прошлом месяце, госсекретарь США Помпео неоднократно общался с министром иностранных дел России Лавровым. И у нас было много дискуссий в Вашингтоне. Но для Грузии, над чем мы работаем вместе, это то как мы отвечаем на агрессию со стороны России. Я отвечаю за соблюдение контроля над вооружениями – это одна из многих сфер, в которых Россия нарушает международные правила поведения, не соблюдая ни одного из международных договоров. От договора по открытому небу до Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы говорим об этом в том числе и с властями Грузии.



Согласны ли вы, что гибридная война, мы говорим о гибридной войне довольно часто в последние годы.. Вы согласны, что именно гибридная война стала самой большой угрозой в регионе и есть ли у США какое-то лекарство от этого вируса?



Томпсон: Есть несколько угроз и гибридная война – одна из них. Часть моей работы - вопрос нераспространения оружия. Как хранится ядерное оружие, чтобы оно не попадало в руки несостоявшихся государств или внегосударственных образований. И мы активно работаем с коллегами из Грузии над этим. Обеспечение безопасности в море и на границах – безусловно важны для обеих наших стран и региона в целом. И Грузия является хорошим примером в реализации реформ по обеспечению безопасности границ. В этом направлении страна добилась большого успеха.



Но есть ли какое то лекарство? Украина, Грузия.. гибридная война против этих стран продолжается. В Украине идет настоящая горячая война. Могут ли США предложить что-то партнерам в регионе против этой угрозы?



Томпсон: Вы знаете, ни одна страна не может решить все глобальные проблемы, но наша сила в том, что мы лучше, когда мы едины. И в этом суть стратегического партнерства между Грузией и США, в этом суть трансатлантического взаимодействия, взаимодействия по линии НАТО.. когда страны, которые думают одинаково работают вместе, тогда успех неизбежен.



Очень важный вопрос для Грузии – с 2008 года США непреклонно поддерживают предоставление Грузии членства в НАТО, но, к сожалению, Грузия его до сих пор так и не получила. Не пришло ли время США рассмотреть предоставление Грузии статуса основного внеблокого союзника, что обеспечило бы безопасность и стабильное развитии страны?



Томпсон: Нет, Грузия смогла добиться больших успехов в области реформ и этот процесс продолжается. Это было снова подтверждено в Брюсселе в июле. И мы продолжаем обсуждение реформ, необходимых, чтобы страна двигалась вперед и я очень оптимистично настроена. Работая вместе, мы вместе дойдем до цели.



Но может ли Грузия ожидать статуса основного внеблокового союзника США?



Томпсон: В конке концов, это решение граждан Грузии. Реформы нужны вне зависимости от того какова конечная цель. Мы считаем, что конечная цель это членство в НАТО. Думаю, что народ Грузии скажет тоже самое.



Спасибо за интервью.



Томпсон: Спасибо вам.







Заместитель Государственного Секретаря США по вопросам международной безопасности Андреа Томпсон дала интервью проекту грузинской телекомпании «STV» на русском « Пограничная ZONA ». Разговор коснулся отношений Грузия-НАТО, агрессии России и других вызовов в сфере безопасности во всем мире. Предлагаем интервью и видео-интервью ниже:: В первую очередь, я хотела бы сказать, что мне приятно быть здесь, в Грузии. Я была здесь в прошлом году с вице-президентом Пенсом и я рада вернуться сюда. У нас были очень продуктивные встречи с грузинским руководством. Ещё раз подчеркну насколько важна Грузия для нас, как стратегический партнер. И доказательство тому, вы говорили о военных учениях и операциях, у нас прошли очень успешные военные учения в прошлом месяце «Достойный партнер». Мы увидели, как слаженно все работает, когда есть соответствующее оборудование, когда солдаты проходят подготовку вместе. Это еще один пример нашего сотрудничества.Мы видели и агрессию с Севера. Россия снова проводит свои учения.Это важно, еще раз повторю, для НАТО, для наших партнеров, для стратегических партнеров, чтобы мы продолжали работать вместе, проводить учения и совместные тренировки и для Грузии в частности – оценивать, что нужно стране для развития ее обороноспособности.: Я бы не сказала, что это усиление.. Думаю, мы оба согласимся с тем, что за последние 10 лет общая картина международной безопасности значительно изменилась. Очень значительно. Я бы не сказала, что это случилось за последние месяц или два, но если посмотреть в общем, за последние 10 лет, ситуация сильно изменилась.: Важно иметь диалог. У президента Трампа был диалог с президентом Путиным, наш советник по нацбезопасности Джон Болтон встречался со своим коллегой в прошлом месяце, госсекретарь США Помпео неоднократно общался с министром иностранных дел России Лавровым. И у нас было много дискуссий в Вашингтоне. Но для Грузии, над чем мы работаем вместе, это то как мы отвечаем на агрессию со стороны России. Я отвечаю за соблюдение контроля над вооружениями – это одна из многих сфер, в которых Россия нарушает международные правила поведения, не соблюдая ни одного из международных договоров. От договора по открытому небу до Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы говорим об этом в том числе и с властями Грузии.: Есть несколько угроз и гибридная война – одна из них. Часть моей работы - вопрос нераспространения оружия. Как хранится ядерное оружие, чтобы оно не попадало в руки несостоявшихся государств или внегосударственных образований. И мы активно работаем с коллегами из Грузии над этим. Обеспечение безопасности в море и на границах – безусловно важны для обеих наших стран и региона в целом. И Грузия является хорошим примером в реализации реформ по обеспечению безопасности границ. В этом направлении страна добилась большого успеха.: Вы знаете, ни одна страна не может решить все глобальные проблемы, но наша сила в том, что мы лучше, когда мы едины. И в этом суть стратегического партнерства между Грузией и США, в этом суть трансатлантического взаимодействия, взаимодействия по линии НАТО.. когда страны, которые думают одинаково работают вместе, тогда успех неизбежен.: Нет, Грузия смогла добиться больших успехов в области реформ и этот процесс продолжается. Это было снова подтверждено в Брюсселе в июле. И мы продолжаем обсуждение реформ, необходимых, чтобы страна двигалась вперед и я очень оптимистично настроена. Работая вместе, мы вместе дойдем до цели.: В конке концов, это решение граждан Грузии. Реформы нужны вне зависимости от того какова конечная цель. Мы считаем, что конечная цель это членство в НАТО. Думаю, что народ Грузии скажет тоже самое.: Спасибо вам.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

