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В НАТО не видят возможности синхронизации Украины и Грузии на пути в НАТО
17.09.2018 14:31
В НАТО не рассматривают идею синхронизации вступления Украины и Грузии в Альянс из-за слишком разной ситуации в двух странах.
Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде".
"Это не входит в наши планы. Мы будем принимать решение, исходя из реформ и ситуации, а она слишком разная, я на этом настаиваю. Идеи синхронизации Украины и Грузии (на пути в НАТО) у нас просто нет", - сказал Альварогонсалес.
Он также отметил, что План действий по членству в НАТО сейчас не имеет фундаментального значения, главное - это проведение реформ, изложенных в Годовой национальной программе.
"Наша оценка того, как Украина движется по этому пути - положительная. Это касается и военной составляющей, обеспечения совместимости и т.д., и демократических реформ. Сделано немало. Но впереди еще больше работы", - сказал помощник генсека.
Он напомнил, что на последнем саммите НАТО страны-члены подтвердили решение Бухареста по Украине, что однажды она присоединится к Альянсу.
"Что же касается Плана действий по членству в НАТО, то есть ПДЧ, то сейчас нет фундаментального значения, будет ли на вашем пути к членству именно ПДЧ, или любая другая аббревиатура", - добавил он.
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