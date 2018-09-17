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Столтенберг: В случае кибератаки со стороны России НАТО может применить пятую статью Хартии


17.09.2018   14:57
В случае кибератаки со стороны России НАТО может задействовать пятую статью Хартии, — заявил в интервью порталу Axios генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это зависит от характера кибернападения. Важна наша ясная позиция, что в случае необходимости мы задействуем пятую статью. Также мы укрепляем кибероборону», — сказал Йенс Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, альянс никогда не станет конкретизировать условия, в зависимости от которых будет применена пятая статья, чтобы не давать преимущества потенциальному противнику.

Пятая статья Хартии НАТО предусматривает, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на весь альянс.






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