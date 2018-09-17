Столтенберг: В случае кибератаки со стороны России НАТО может применить пятую статью Хартии

17.09.2018 14:57 В случае кибератаки со стороны России НАТО может задействовать пятую статью Хартии, — заявил в интервью порталу Axios генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



«Это зависит от характера кибернападения. Важна наша ясная позиция, что в случае необходимости мы задействуем пятую статью. Также мы укрепляем кибероборону», — сказал Йенс Столтенберг.



По словам генерального секретаря НАТО, альянс никогда не станет конкретизировать условия, в зависимости от которых будет применена пятая статья, чтобы не давать преимущества потенциальному противнику.



Пятая статья Хартии НАТО предусматривает, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на весь альянс.















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