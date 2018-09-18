МВД Грузии меняет правило приема на работу

18.09.2018 12:12 В министерстве внутренних дел у нас есть позиция, чтобы следственный компонент был своеобразной элитой в нашей структуре, — об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.



По это оценке, это должно быть интеллектуальное ядро, которое обеспечит высокий уровень полицейской деятельности на основе совместной работы оперативного и участкового направлений.



«Первое, что мы сделали, оценили уровень квалификации более 1 2000 следователей в МВД. На основе этой оценки разработаны курсы по переподготовке и созданы базовые курсы в Академии полиции МВД», — отметил министр.



Вместе с тем, по его словам, принципиально меняется правило приема на работу в МВД.



«Этот процесс уже начался. Соответственно, сегодня мы открываем дискуссию вместе с вами по той содержательной части реформ, структурная сторона которой практически завершена», — обратился министр к участникам конференции.



Георгий Гахария выразил надежду, что участники конференции будут максимально вовлечены в эти процессы. По его словам, ведомство абсолютно открыто и будет учитывать справедливую критику.



Конференцию на тему «Реформа следственной системы» открыл Георгий Гахария, на которой говорил о реформе в ведомстве.















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