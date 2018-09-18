Гахария: По части регулирования употребления марихуаны вопросов не существует и это должно быть сделано

18.09.2018 14:05 «По части регулирования употребления марихуаны вопросов не существует и это должно быть сделано», — заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.



По заявлению министра, самый важный контекст законодательных изменений касается регламентирования регуляций употребления марихуаны, что уже сделано.



«Мы написали закон, что если человек находящийся под клиническим воздействием марихуаны управляет транспортным средством, ему угрожает уголовноая ответственность. Представьте себе, какое это изменение в менталитете наших граждан. А также, когда решение Конституционного суда было воспринято обществом, как фактическая легализация, что если человек будет под клиническим воздействием марихуаны в месте общественного скопления, у суда есть право, ограничить ряд гражданских прав, в том числе и на определенные профессии. Это — врач, адвокат, работа в госучреждениях и т.д.



Реально, в той части употребления марихуаны, где у нас был полный хаос и безнаказанность, мы породили очень большой инструмент воздействия общественного мнения. Считайте, что это определенное давление на принятие решений, когда человек делает первый шаг, употребить данное вещество или нет.



Что делается по части регулирования, напротив, помогает Министерству внутренних дел обеспечить более эффективную жесткую наркополитику.



Консультации будут продолжены, на вопросы будут даны ответы и широкая платформа, на которой будут приниматься решения, будут приняты. Мы же согласны, что по части регуляций вопросов не существует и это должно быть сделано», — заявил министр внутренних дел.















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