Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Мы никого никуда не отпустим, кто даст нам возможность своей квалификацией, лучшие будут на лучших позициях


18.09.2018   15:06
Мы никого никуда не отпустим, кто даст нам возможность своей квалификацией, лучшие будут на лучших позициях, — об этом на конференции «Реформа следственной системы» заявил министр внутренних дел Георгий Гахария. Он уделил внимание привлечению лучших кадров в систему и возможностях их карьерного роста.

«У всех будет возможность переподготовки. Министерство внутренних дел является большой структурой. Я нас есть возможность сохранить людей в системе, однако, с другой стороны, мы осознаем, что должна цениться компетенция. Невозможно построить эффективную систему, если за высоким уровнем квалификации не последует больше полномочий и больше ответственности. Что касается карьерного роста, такая возможность будет у всех.

В связи с правилом приема, вводится новая система, как произойдет карьерный рост. Человек не сможет перейти с одной ступени на более высокую карьерную ступень, если он не пройдет курс переподготовки соответствующей квалификации или базовые курсы. Это тоже будет четко структурировано и мы делаем шаги в этом направлении», — заявил Георгий Гахария.

Конференцию на тему «Реформа следственной системы» открыл Георгий Гахария, на которой говорил о реформе в ведомстве.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост грузинской экономики в 1-м полугодии составил 5,4%
Единый визуальный стандарт такси будет введен в Грузии с 2019 года
В аэропорту Тбилиси прошла презентация новейшей модели самолета «Эмбраер»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Армении дадут Сержу Саргсяну последнюю возможность выбрать жилье
МВД Грузии начинает реформу следственной системы
ЕС: Работа омбудсмена Армении является отличным примером стимуляции демократии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна