Гахария: Мы никого никуда не отпустим, кто даст нам возможность своей квалификацией, лучшие будут на лучших позициях

18.09.2018 15:06 Мы никого никуда не отпустим, кто даст нам возможность своей квалификацией, лучшие будут на лучших позициях, — об этом на конференции «Реформа следственной системы» заявил министр внутренних дел Георгий Гахария. Он уделил внимание привлечению лучших кадров в систему и возможностях их карьерного роста.



«У всех будет возможность переподготовки. Министерство внутренних дел является большой структурой. Я нас есть возможность сохранить людей в системе, однако, с другой стороны, мы осознаем, что должна цениться компетенция. Невозможно построить эффективную систему, если за высоким уровнем квалификации не последует больше полномочий и больше ответственности. Что касается карьерного роста, такая возможность будет у всех.



В связи с правилом приема, вводится новая система, как произойдет карьерный рост. Человек не сможет перейти с одной ступени на более высокую карьерную ступень, если он не пройдет курс переподготовки соответствующей квалификации или базовые курсы. Это тоже будет четко структурировано и мы делаем шаги в этом направлении», — заявил Георгий Гахария.



Конференцию на тему «Реформа следственной системы» открыл Георгий Гахария, на которой говорил о реформе в ведомстве.















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