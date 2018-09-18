МВД Грузии расследует нападение на редактора журнала «Либерали»

18.09.2018 15:07 Группа неизвестных лиц 15 сентября напала на редактора журнала «Либерали» Зуру Вардиашвили в одном из пригородов Тбилиси и физически расправилась с ним. Вардиашвили заявил Civil.ge, что нападавшие знали, что он продает машину, позвонили ему на мобильный телефон и назначили встречу. Как только Вардиашвили прибыл в автомастерскую, где стояла его машина, на него напали.



Вардиашвили озвучил информацию о нападении 17 сентября и отметил, что нападению не предшествовали никакие угрозы. По его словам, причина нападения ему неизвестна. Он также добавил, что журнал «Либерали» освещает множество вопросов, но в последнее время ни с политиками, ни с представителями бизнеса не было никаких конфликтов по каким-нибудь конкретным вопросам.



«Возможно, это была просто попытка запугать свободные СМИ, не обязательно, чтобы пересекались конкретные интересы», — заявил Вардиашвили Civil.ge и добавил, что «кто-то достиг результата».



До этого Вардиашвили заявил, что, по предположению следователей, возможно, его перепутали с кем-то другим. Однако в интервью Civil.ge он исключил такую возможность.



«Мне трудно поверить, что меня перепутали с кем-то. Как перепутали? Они знали мой номер, знали, что я продаю машину и связались со мной по этой версии. Они знали, как я выгляжу, потому, что там было несколько людей, и они напали именно на меня. Значит, знали, на кого напали. И кроме этого, группа казалась как очень организованной для того, чтобы не знать, на кого нападают», — заявил редактор «Либерали».



Министерство внутренних дел начало расследование по статье 126 Уголовного кодекса Грузии, которое касается насилия. По распространившимся сообщениям, полиция уже установила личности нападавших и в ближавшее время допросит их и свидетелей.



Представители СМИ и гражданского общества выразили солидарность Вардиашвили и призвали полицию к своевременному расследованию дела.















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