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В Испании задержаны 15 членов грузинской преступной группировки
18.09.2018 21:37
Полиция Испании задержала 15 выходцев из Грузии и Кавказа по подозрению в участии в организованной преступной группировке, специализирующейся на квартирных кражах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.
В полиции уточнили, что задержаны лидер ОПГ и рядовые члены. Двое были отпущены после дачи показаний, а остальные заключены под стражу.
По версии следствия, задержанные причастны как минимум к 22 кражам в Барселоне и ее окрестностях. Не исключено, что в дальнейшем будет установлена их причастность и к другим преступлениям.
Спецоперация проводилась в Барселоне, а также городах Оспиталет-де-Льобрегат, Сан-Адриан-де-Бесос и Санта-Колома-де-Граманет.
В ходе обысков полицейские нашли и изъяли 13 тысяч евро, два килограмма украшений, электронные устройства, часы, а также приспособления для взлома дверей и сейфов.
Агентство отмечает, что спецоперацию разрабатывали с апреля этого года, когда полиция установила, что в Каталонии, а также других регионах Испании, в частности, в Аликанте и Севилье, действуют две преступные группировки, занимающиеся квартирными кражами.
Имя лидера группировки не раскрывается в интересах следствия, но сообщается, что ему 53 года и что ранее он привлекался к уголовной ответственности в России.
Напомним, что ранее «Преступная Россия» сообщала о задержании в Испании грузинского «вора в законе» Гочи Майсурадзе, известного под прозвищем Гогита. «Законнику» вменяют организацию ограбления дома футболиста Жерара Пике и известной поп-певицы Шакиры.
Задержание прошло несколько дней назад. Вместе с «вором в законе» были задержаны восемь его подельников. По информации следователей, Майсурадзе руководил целой серией ограблений фешенебельных домов и квартир в Барселоне и на побережье Средиземного моря.
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