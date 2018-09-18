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В Испании задержаны 15 членов грузинской преступной группировки


18.09.2018   21:37
Полиция Испании задержала 15 выходцев из Грузии и Кавказа по подозрению в участии в организованной преступной группировке, специализирующейся на квартирных кражах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra.

В полиции уточнили, что задержаны лидер ОПГ и рядовые члены. Двое были отпущены после дачи показаний, а остальные заключены под стражу.

По версии следствия, задержанные причастны как минимум к 22 кражам в Барселоне и ее окрестностях. Не исключено, что в дальнейшем будет установлена их причастность и к другим преступлениям.

Спецоперация проводилась в Барселоне, а также городах Оспиталет-де-Льобрегат, Сан-Адриан-де-Бесос и Санта-Колома-де-Граманет.

В ходе обысков полицейские нашли и изъяли 13 тысяч евро, два килограмма украшений, электронные устройства, часы, а также приспособления для взлома дверей и сейфов.

Агентство отмечает, что спецоперацию разрабатывали с апреля этого года, когда полиция установила, что в Каталонии, а также других регионах Испании, в частности, в Аликанте и Севилье, действуют две преступные группировки, занимающиеся квартирными кражами.

Имя лидера группировки не раскрывается в интересах следствия, но сообщается, что ему 53 года и что ранее он привлекался к уголовной ответственности в России.

Напомним, что ранее «Преступная Россия» сообщала о задержании в Испании грузинского «вора в законе» Гочи Майсурадзе, известного под прозвищем Гогита. «Законнику» вменяют организацию ограбления дома футболиста Жерара Пике и известной поп-певицы Шакиры.

Задержание прошло несколько дней назад. Вместе с «вором в законе» были задержаны восемь его подельников. По информации следователей, Майсурадзе руководил целой серией ограблений фешенебельных домов и квартир в Барселоне и на побережье Средиземного моря.






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