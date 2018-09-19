В 2018 году МВД Грузии изъяло 25 кг героина

19.09.2018 12:56 За первые 9 месяцев 2018 года МВД Грузии задержало 143 наркореализатора. Об этом представитель министерства внутренних дел заявил в ходе брифинга, посвященного очередной полицейской операции против торговцев наркотиками.



По данным МВД, за указанный период было изъято 25 кг героина, 1,5 кг кокаина, 8 900 таблеток «Субутекса» и «Субоксина», 2,1 кг MDMA и 1,2 кг психотропных медикаментов.















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