|
|
В 2018 году МВД Грузии изъяло 25 кг героина
19.09.2018 12:56
За первые 9 месяцев 2018 года МВД Грузии задержало 143 наркореализатора. Об этом представитель министерства внутренних дел заявил в ходе брифинга, посвященного очередной полицейской операции против торговцев наркотиками.
По данным МВД, за указанный период было изъято 25 кг героина, 1,5 кг кокаина, 8 900 таблеток «Субутекса» и «Субоксина», 2,1 кг MDMA и 1,2 кг психотропных медикаментов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна