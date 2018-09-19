|
|
Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации подписи премьер-министра
19.09.2018 15:18
Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации списка сторонников кандидата в президенты.
Как заявили в Главной прокуратуре, расследование начато по факту возможной фальсификации списка сторонников кандидата в президенты от политического объединения «Государство для народа» в соответствии со статьёй 362 ч.1 УК Грузии.
Основанием для начала расследования стало официальное обращение в Прокуратуру председателя ЦИК от 18 сентября 2018 года.
В ЦИК сообщили, что в представленном объединением «Государство для народа» списке сторонников кандидата в президенты присутствует подпись и данные премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Однако, согласно ЦИК, подпись Бахтадзе на бланке сторонника радикально отличается от общеизвестной подписи премьер-министра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна