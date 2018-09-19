Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации подписи премьер-министра

19.09.2018 15:18 Прокуратура начала расследование по факту возможной фальсификации списка сторонников кандидата в президенты.



Как заявили в Главной прокуратуре, расследование начато по факту возможной фальсификации списка сторонников кандидата в президенты от политического объединения «Государство для народа» в соответствии со статьёй 362 ч.1 УК Грузии.



Основанием для начала расследования стало официальное обращение в Прокуратуру председателя ЦИК от 18 сентября 2018 года.



В ЦИК сообщили, что в представленном объединением «Государство для народа» списке сторонников кандидата в президенты присутствует подпись и данные премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Однако, согласно ЦИК, подпись Бахтадзе на бланке сторонника радикально отличается от общеизвестной подписи премьер-министра.















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