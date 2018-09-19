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МВД задержало одно лицо по обвинению в насилии над редактором «Либерала»


19.09.2018   15:19
МВД задержало одно лицо по обвинению в насилии над редактором «Либерала» Зурабом Вардиашвили.

По данным Министерства внутренних дел, задержан Л.М., 1986 года рождения.

«Следствие установило, что 15 сентября в Тбилиси обвиняемый нанес физическое оскорбление журналисту, редактору «Либерала» Зурабу Вардиашвили, после чего скрылся с места происшествия. В результате проведенных интенсивных оперативно-розыскных мероприятий полиция быстро установила личность нападавшего. Были проведены опросы пострадавшего и свидетелей инцидента. Несмотря на то, что Зураб Вардиашвили не смог опознать нападавшего, полиция идентифицировала и задержала его.

По заявлению обвиняемого, за несколько дней до инцидента, в одном из торговых центров Тбилиси два лица нанесли ему словесное и физическое оскорбление. По словам Л.М., через несколько дней после этого через социальные сети он разыскал лицо с именем и фамилией его обидчика и похожей внешностью, которому назначил встречу и нанес ему физическое оскорбление.

Обвиняемый признает вину и утверждает, что перепутал Зураба Вардиашвили с другим лицом», — сообщили в МВД.

Следствие ведется по факту насилия в соответствии со статьей 126 ч.1 УК Грузии.






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