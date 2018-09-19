Литву признали лидером в борьбе с «подрывной деятельностью» РФ

19.09.2018 16:37 Расположенная в Чехии негосударственная организация European Values признала страны Балтии лидерами в борьбе с российской «подрывной деятельностью». Об этом свидетельствует рейтинг Kremlin Watch из 28 стран Евросоюза, который был подготовлен расположенной в Чехии негосударственной организацией European Values.



Лидером рейтинга признана Литва. Согласно документу, Литва находится в авангарде государств Евросоюза и НАТО в том, что касается понимания «российской угрозы», и быстрее всех снижает энергозависимость от России. За Литвой следуют Латвия, Эстония, Швеция и Великобритания. Авторы отчета пришли к выводу, что правительства этих стран наилучшим образом заботятся о своих демократиях. Благодаря этому у России нет возможностей успешно вести «гибридную войну» против них, следует из доклада. Среди прочего, в этих странах наиболее мягкое отношение к свободе СМИ, а радикальные политические силы имеют сравнительно слабое влияние.



Аналитики проверяли, разрабатывает ли страна превентивные меры против «российской угрозы», насколько системны эти меры, в какой степени государство вовлечено в сотрудничество с Кремлем, подвержена ли политическая система страны влиянию Москвы, а также то, какое место в политике страны занимают вопросы военной обороны, безопасности и борьбы с дезинформацией.



Наибольшее беспокойство у составителей отчета вызвали страны, которые в документе названы «союзниками» Москвы, а именно: Кипр и Греция. Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия названы странами, которые предпочитают не замечать расширения российского влияния. Хорватия, Ирландия, Болгария и Словакия отнесены к странам, которые не решаются критиковать враждебное влияние Кремля на внутреннюю политику.



Согласно документу, в проблемных странах часть прессы работает на политиков, которые получают поддержку России и выступают против санкций в отношении нее. В числе проблем - наличие в таких странах финансируемых Москвой радикальных сил, российских шпионских сетей и плотное энергетическое сотрудничество с Россией.















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