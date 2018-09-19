Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литву признали лидером в борьбе с «подрывной деятельностью» РФ


19.09.2018   16:37
Расположенная в Чехии негосударственная организация European Values признала страны Балтии лидерами в борьбе с российской «подрывной деятельностью». Об этом свидетельствует рейтинг Kremlin Watch из 28 стран Евросоюза, который был подготовлен расположенной в Чехии негосударственной организацией European Values.

Лидером рейтинга признана Литва. Согласно документу, Литва находится в авангарде государств Евросоюза и НАТО в том, что касается понимания «российской угрозы», и быстрее всех снижает энергозависимость от России. За Литвой следуют Латвия, Эстония, Швеция и Великобритания. Авторы отчета пришли к выводу, что правительства этих стран наилучшим образом заботятся о своих демократиях. Благодаря этому у России нет возможностей успешно вести «гибридную войну» против них, следует из доклада. Среди прочего, в этих странах наиболее мягкое отношение к свободе СМИ, а радикальные политические силы имеют сравнительно слабое влияние.

Аналитики проверяли, разрабатывает ли страна превентивные меры против «российской угрозы», насколько системны эти меры, в какой степени государство вовлечено в сотрудничество с Кремлем, подвержена ли политическая система страны влиянию Москвы, а также то, какое место в политике страны занимают вопросы военной обороны, безопасности и борьбы с дезинформацией.

Наибольшее беспокойство у составителей отчета вызвали страны, которые в документе названы «союзниками» Москвы, а именно: Кипр и Греция. Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения и Италия названы странами, которые предпочитают не замечать расширения российского влияния. Хорватия, Ирландия, Болгария и Словакия отнесены к странам, которые не решаются критиковать враждебное влияние Кремля на внутреннюю политику.

Согласно документу, в проблемных странах часть прессы работает на политиков, которые получают поддержку России и выступают против санкций в отношении нее. В числе проблем - наличие в таких странах финансируемых Москвой радикальных сил, российских шпионских сетей и плотное энергетическое сотрудничество с Россией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозить зерно на автотранспортных средствах в Грузии разрешат до конца года
Грузия может перейти на почасовую оплату труда
Дебра Мейбург: Грузинское вино в Китае с 18 места переместилось на 9 место
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента
В Чечне и Дагестане нашли недостроев на десятки миллиардов рублей
Чечне и Ингушетии предсказали экономический спад
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна