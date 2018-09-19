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Сотрудникам Минобороны начислялась зарплата в течение месяцев после их уволнения - госаудит


19.09.2018   19:23
С использованием идентификационных данных бывших сотрудников Министерства обороны, в последующие месяцы после их увольнения происходило начисление зарплат на банковские счета, - об этом говорится в отчете финансового аудита аппарата Минобороны Грузии за 2017 год.

По информации Службы аудита, сумма, начисленная с этой целью на банковские счета в 2017 году, составила, предположительно, 140,543.63 лари. В отчете также отмечается, что об этом извещена Главная прокуратура Грузии.

«При анализе произведенных в министерстве в 2017 году денежных операций по статье «Оплата труда» прослеживаются обстоятельства с содержанием высокого риска. В частности: соответствующими аудиторскими процедурами установлено, что с использованием идентификационных данных бывших сотрудников, в последующие месяцы после их увольнения происходило начисление зарплат на банковские счета, которые прежде в отношении этих лиц не использовались. Сумма, перечисленная с этой целью на банковские счета в 2017 году, предположительно, составила 140,543.63 лари. О вышеуказанных обстоятельствах в ходе аудита была извещена Главная прокуратура Грузии.

Существуют высокие риски того, что в условиях несуществования соответствующего внутреннего контроля, денежные выплаты были направлены на тех людей, которые в соответствующий период не являлись трудозанятыми в системе министерства», - говорится в отчете.

Вместе с тем, в отчете отмечается, что департаменту управления финансами Минобороны не направлялись приказы об увольнении сотрудников. Соответственно, согласно отчету аудита, этим департаментом не осуществлялся адекватный контроль отмеченного процесса.






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