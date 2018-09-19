МВД Грузии приступает к реформе Криминальной полиции

19.09.2018 20:14 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария 18 сентября рассказал о запланированных в ведомстве реформах и заявил, что Криминальная полиция будет разделена на следственное, оперативное и участковое направления. По его словам, одной из главных целей реформы является повышение качества расследования.



«За последние 15-20 лет ничего похожего на реформы в Криминальной полиции не проводилось, что, безусловно, серьезно влияло на качество полицейской работы», — заявил Гахария, добавив, что реформа следственного компонента министерства имеет «критически важное значение».



Он также отметил, что для улучшения качества работы, в МВД утверждены новые правила приема на службу, целью которых является содействие занятости мотивированных кадров в ведомстве.



Гахария подчеркнул, что МВД не должно быть «рутинной» работой для молодых профессионалов, оно должно стать привлекательной возможностью для их профессионального роста. «Никого никуда не будем выпускать, кто позволит нам сделать это своей квалификацией, но внутренняя градация будет произведена, лучшие будут занимать лучшие позиции», — разъяснил министр.



Он также рассказал о квалификации следователей и отметил, что в последние годы следователи МВД полностью зависели от прокуроров. Министр также заострил внимание на совпадении интересов и перераспределении полномочий между следователями и прокурорами.



По словам Гахария, следственная часть должна быть укомплектована высококвалифицированными специалистами, что обеспечит работу на высоком уровне с участием оперативных офицеров и офицеров правопорядка.



По информации МВД, реформа Криминальной полиции сперва будет осуществлена в Департаменте полиции Тбилиси. В частности, в Департаменте полиции Тбилиси будут следователи, которые будут работать только над расследованием, детективы, которые будут ответственны только за оперативную работу, и офицеры правопорядка, которые будут ориентированы на превентивную полицейскую работу.



Кроме того, будет создано Управление по делам несовершеннолетних, которое будет ответственно за расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними в масштабах Тбилиси.















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