МВД: Преступность в Грузии выросла на 58%

19.09.2018 21:08 Число преступлений, совершенных в Грузии с января по июль, превысило 38,5 тыс, что на 58,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в МВД страны.



При этом в ведомстве отметили, что процент раскрываемости составил 36,2%.



Чаще всего были совершены преступления против собственности (кражи, ограбления, разбои и тд). На втором месте находятся преступления, совершенные против здоровья (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насилие, семейное насилие и тд). Тройку самых распространенных нарушений закона замыкают наркопреступления.

Чаше всего полиции удается раскрывать наркопреступления и нарушения общественного порядка.



Глава МВД Георгий Гахария в этой связи раскритиковал существующую на данный момент систему расследований, при которой нет четкого разграничения полномочий следователей МВД и прокуроров.



По его словам, это приводит к межведомственным разногласиям, что отражается на эффективности расследований















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