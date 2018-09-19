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США рассматривают просьбу Польши об открытии военной базы на ее территории


19.09.2018   21:17
Президент Польши Анджей Дуда попросил Трампа о создании американской базы на встрече в Белом доме, предложив назвать ее “Форт Трамп”. По словам Дуды, она защитит страну от того, что он считает угрозой со стороны России.

Трамп согласился с мнением Дуды о том, что Москва “действовала агрессивно” в регионе, и сказал, что ценит предложение Дуды выделить на открытие военной базы более $2 миллиардов.

“Мы смотрим на этот вопрос очень серьезно, я знаю, что Польше эта идея очень нравится, и, да, мы ее анализируем”, - сказал Трамп журналистам.

Москва в мае выразила озабоченность сообщениями о просьбе Польши, сказав, что приближение объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.

Польша вступила в НАТО в 1999 году вместе с Венгрией и Чехией. После этого к альянсу присоединились и другие бывшие коммунистические страны, в том числе страны Балтии, граничащие с Россией, несмотря на сопротивление Москвы.

Польша неоднократно просила США о постоянном присутствии американских военных на ее территории. На данный момент военнослужащие США находятся в Польше на ротационной основе.

Министр обороны США Джим Мэттис сказал, что Пентагон изучает варианты, но решение о базе в Польше еще не принято.

Трамп и Дуда также выразили озабоченность проектом строительства газопровода Северный поток-2, который, по их словам, может сделать Европу слишком зависимой от энергоносителей из России и подвергнуть ее рискам того, что Дуда назвал “политическим шантажом”.

Однако Трамп сказал, что США не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте с Россией.






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