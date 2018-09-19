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В России разбился сверхзвуковой истребитель МиГ-31


19.09.2018   21:20
В Нижегородской области потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 Минобороны РФ, передает 19 сентября "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

Как рассказал собеседник агентства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома билиз населенного пункта Кулебаки.

На борту возникла нештатная ситуация, и, экипаж принял решение катапультироваться.

Известно, что на борту были двое пилотов — инструктор и курсант. Оба живы и вышли на связь.






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