Минобороны Грузии в срочном порядке начала расследование против пяти граждан

19.09.2018 22:16 На ту часть отчета финансового аудита за 2017 год, которая касается Минобороны и в которой идет речь о факте присвоения зарплат нескольких уволенных сотрудников, Министерство обороны отреагировало незамедлительно, как в направлении расследования этого факта, так и в плане превенции подобного преступления в будущем, - отмечается в заявлении, распространенном оборонным ведомством Грузии.



Министерство поясняет, что по получении информации о выявленных нарушениях военная полиция в срочном порядке начала расследование против пяти граждан.



«В результате расследования возбуждено уголовное дело против 5 (пяти) граждан Грузии. В том числе, старшему специалисту службы бухгалтерского учета одной из бригад Д.К. избрана мера пресечения виде заключения под стражу, а тем 4 лицам, чьи банковские счета он использовал, в виде меры пресечения избран залог. В процессе расследования, обвиняемые с целью возмещения причиненного Министерству обороны ущерба, вернули почти всю сумму, которая внесена в бюджет. В настоящее время следствие по делу завершено и оно направлено в суд.



Что касается осуществленных министерством превентивных мероприятий: осуществлены значительные процедурные изменения, в результате которых эффективно осуществляется деактивация данных уволенных из министерства сотрудников в электронной программе казны.



Министр обороны незамедлительно издал приказ, который урегулировал этот вопрос и четко определил лиц, ответственных за предоставление и точность данных.



Кроме того, приказом министра утверждена инструкция, которая регулирует и поясняет процедуры финансового обеспечения служащих лиц. В это инструкции были учтены погрешности выявленные Службой аудита и в результате внутренней аудиторской проверки, а также рекомендации, полученные с целью их устранения», - говорится в заявлении Минобороны.



В отчете финансового аудита аппарата Минобороны Грузии за 2017 год, с использованием идентификационных данных бывших сотрудников Министерства обороны, в последующие месяцы после их увольнения происходило начисление зарплат на банковские счета.



По информации Службы аудита, сумма, начисленная с этой целью на банковские счета в 2017 году, составила, предположительно, 140,543.63 лари. В отчете также отмечается, что об этом извещена Главная прокуратура Грузии.















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