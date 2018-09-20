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Грузия активно сотрудничает с миром по вопросам контртерроризма - Госдепартамент США


20.09.2018   10:31
Грузия активно сотрудничает с миром по вопросам контртерроризма. Об этом говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США, который отображает шаги разных стран для борьбы с терроризмом.

«Грузия активно сотрудничает по вопросам контртерроризма как на международном, так и региональном и двухстороннем уровне. Грузия сотрудничает с NATO». Также является членом коалиции, борющейся с «Исламским государством, является участником Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма и членом Черноморского экономического сотрудничества», — говорится в отчете.

В документе также подчеркивается, что правительство Грузии продолжает поддерживать уязвимое население и фокусировано на вопросах образования, гражданской активности, интеграции и других вопросах. С этой точки зрения названы мероприятия министерства культуры в Панкисском ущелье и Ахалцихе.






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