Правительство Грузии может выявлять, сдерживать и реагировать в ответ на террористические инциденты - Госдепартамент США

20.09.2018 11:23 Правительство Грузии может выявлять, сдерживать и реагировать в ответ на террористические акты. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США, в котором дана оценка предпринятым шагам разных стран для борьбы с терроризмом.



По словам авторов документа, Служба государственной безопасности Грузии является передовой с точки зрения борьбы с террористическими угрозами.



«Служба государственной безопасности Грузии, которая занимает передовые позиции в борьбе с террористическими инцидентами, хорошо оснащена ​​и обучена. В 2017 году правоохранительные структуры подписали меморандум о взаимосотрудничестве, что предусматривает задействование совместного Центра кризисного управления, который работает в случае террористического акта », — говорится в докладе Госдепартамента.



В докладе подчеркивается, что Грузия в 2017 году смогла улучшить инфраструктуру на пяти участках сухопутной границы с Азербайджаном и Турцией. В то же время было создано подразделение оценки рисков и угроз, который работает по действующей модели ЕС. В то же время Грузия подписала меморандум с штаб-квартирой Военно-морского командования НАТО.



«Грузия стала партнером НАТО, в операции «Морской страж» под командованием альянса, которая направлена против терроризма. Правительство уже предприняло меры дополнительной безопасности в авиационном секторе», — говорится в документе.



В отчет Госдепа США попала проведенная в ноябре 2017 года Службой государственной безопасности контртеррористическая операция, целью которой было задержание четырех террористов укрепившихся в жилом корпусе.



Авторы документа пишут о рейде, проведенном в Панкисском ущелье 26 декабря. В докладе подчеркивается, что указанное мероприятие было проведено с разрешения суда.



«Правоохранители задержали четырех человек, которые, предположительно, имели связь с Чатаевым. Один человек был тяжело ранен и позднее скончался. В конце 2017 года расследование обоих рейдов все еще продолжалось», — говорится в докладе Госдепартамента.



В документе также говорится, что в июле правительство Грузии начало расследование в отношении гражданина Грузии, который обвинен в принятии участия в боях за «Исламское государство».



«По данным Службы финансового мониторинга Грузии, Служба государственной безопасности Грузии начала расследование потенциального финансирования терроризма, в в чем фигурировал иностранный гражданин. Он хотел открыть счет в локальном частном банке. Следствие установило, что он имел связь с юридическим лицом, зарегистрированным в Сирии. Расследование все еще продолжалось в конце 2017 года », — говорится в докладе.



Согласно документу, всего в период с 2016 по 2017 год в Грузии были выявлены три возможных случая финансирования терроризма. Расследование всех трех продолжается.















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