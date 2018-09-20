МВД делает пояснение по поводу приостановления рассмотрения проекта, связанного с культивацией-производством конопли

20.09.2018 21:56 По поводу приостановления рассмотрения законопроекта, связанного с культивацией-производством конопли, пояснение сделала заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили. По ее словам, если законопроект будет отозван, МВД не останется иного пути, кроме как принять данность, а если парламент вновь приступит к рассмотрению инициативы, МВД готово подключиться в пределах своей компетенции.



«То время, какое взял парламент в связи с этим вопросом и приостановил рассмотрение законопроекта, мы должны использовать для того, чтобы объяснить обществу, что в этом законопроекте нет ничего плохого, и он не содержит в себе рисков. Наоборот, происходит регламентирование и заключение в рамки тех вопросов, в связи с которыми у нас хаотическое положение. Думаю, чем более будут заключены эти вопросы в правовые рамки, тем эффективнее будет борьба против наркопретуплений и, в общем, наркотиков. Если парламент решит рассматривать этот вопрос, разумеется, МВД в рамках своей компетенции подключится к этому процессу, если же будет принято иное решение, естественно, другого пути у нас не останется», - заявила Натия Мезвришвили.



Напомним, что законопроект, связанный с культивацией-производством конопли, может быть отозван из парламента Грузии.

















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