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Роуз Гетемюллер: Грузия имеет прогресс с точки зрения реформ
21.09.2018 11:38
Грузия имеет прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, строительства институтов по эффективной безопасности и обороне, а также модернизации вооруженных сил, — об этом в министерстве иностранных дел Грузии заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
По ее словам, именно этот путь приведет страну к членству в НАТО.
«На июльском саммите лидеры альянса заявили, что согласно решению Бухарестского саммита 2008 года, Грузия вступит в альянс и мы продолжим готовить вас к членству. Грузия вносит вклад в вопросы нашей общей безопасности. Грузия является одним из крупнейших контрибьюторов в тренировочной миссии НАТО в Афганистане и помогает стране в установлении стабильности», — отметила Гетемюллер.
По ее оценке, в течение десяти лет Грузия выполнила центральную роль в укреплении политического диалога между НАТО и Грузией и в углублении сотрудничества на практике.
«У вас есть прогресс с точки зрения проведения реформ, экономического развития, строительства институтов по эффективной безопасности и обороне, а также модернизации вооруженных сил. Советуем вам продолжать этот путь, так как эта дорога приведет вас к членству в НАТО», — заявила заместитель генерального секретаря альянса.
По ее словам, НАТО поддерживает территориальную целостности и суверенитет Грузии в международно признанных границах и призывает Россию вывести вооружённые силы с территории Грузии.
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